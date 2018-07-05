Samanyolu Haber /Gündem / Marmara'da iki gemi çarpıştı /05 Temmuz 2018 11:40

Marmara'da iki gemi çarpıştı

Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi ile tanker çarpıştı.

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Alınan bilgiye göre, "Gammagas" adlı tanker ile "Ersoylar 1" isimli kuru yük gemisinin Sivriada açıklarında çarpıştığı bilgisi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kıyem-6 ve Kurtarma-6 sevk edildi.

Tanker ile gemide küçük çapta hasara yol açan kazada ölü ya da yaralının bulunmadığı, kirlilik oluşmadığı belirtildi.

Kazaya karışan tanker, gece saatlerinde Küçükçekmece açıklarına çekildi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler römorkörler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.
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