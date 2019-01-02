Samanyolu Haber /Gündem / Marmara Ereğli'de deniz 20 metre çekildi /02 Ocak 2019 03:14

Marmara Ereğli'de deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 20 metre kadar çekildi.

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Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 20 metre çekilirken, çok sayıda deniz anası da kıyaya vurdu.
Balıkçı Barış Kardeş, deniz çekilmesini görenlerin tedirgin olduğunu belirterek, "Ben bu kadar çekildiğini ilk kez görüyorum. Çevreden geçen ve görenler de panik oluyor. Deniz anaları da çekilme nedeniyle kara vurmuş durumda" dedi.

'PANİK YAPILACAK BİR ŞEY YOK'

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ise deniz çekilmesinin mevsimsel olduğunu dile getirerek, "Deniz çekilmesi bu mevsimlerde görülüyor. Daha önce olmuştu. Bu tamamen mevsimsel bir durum. Panik yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

Deniz çekilmesi nedeniyle limanda bağlı kayık ve teknelerin de kara oturduğu görüldü.
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