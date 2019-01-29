Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yüksek fiyat” eleştirisinde bulunduğu zincir marketlerin, biber ve patlıcan satmama kararı aldığı öğrenildi.





Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, biber ve patlıcan, artık zincir marketlerin raflarında yer almayacak.





Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberinde, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek ile Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan da gelişmeyi doğruladı.





"Fiyatı artan sebze ve meyveleri almayacaklar"





Altunbilek, "Her şubemiz için bu karar geçerli değil. Alım gücü düşük olan bölgelerdeki marketlerde bu ürünler satılmayacak" derken, Akcan, "Market müdürleri, bağlı bulundukları genel müdürlüklerle yaptıkları yazışmaları bizlerle paylaşarak fiyatı astronomik olarak artan sebze ve meyveleri satın almayacaklarını duyurdu" şeklinde konuştu.





Akcan kimsenin risk almak istemediğini belirtti.





Haberde, bazı zincir marketlerin şu müdürlerinin şu ifadeleri de yer aldı:





"Merkez yönetimlerden gelen yazı üzerine yeni bir planlama yapıldı ve fiyatı astronomik olarak artan ürünlerin satışını durdurduk. Uygulamanın ne kadar devam edeceği, biber ve patlıcan dışında hangi ürünleri kapsayacağını şu an için bilemiyoruz..."





Erdoğan ne demişti?





Erdoğan, şu eleştiride bulunmuştu:





”Faiz, enflasyon düşerken marketlerde hala sebze ve meyve fiyatları düşmedi. Bu marketlerde, benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabı da sorma görevi bizimdir ve sorarız..."