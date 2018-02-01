Mark Zuckerberg Facebook'un sonu geliyor mu sorusuna cevap verdi...

Mark Zuckerberg, geçen yıl kullanıcıların Facebook'ta geçirdiği sürenin yüzde 5, yani günde 50 milyon saat azaldığını belirtti.



Zuckerberg, bu gibi değişikliklerin sonucunda, kullanıcıların karşısına eskisine oranla daha az viral video çıktığını da sözlerine ekledi.

Facebook, bir süredir arkadaş ve aile bireyleriyle olan etkileşimi artıracak, şirketler, işletmeler ve medya kuruluşlarının içeriklerini ise daraltacak şekilde, karşımıza çıkan paylaşımları öncelik sırasına göre düzenliyor.

2017'yi güçlü ama "zorlu" bir sene olarak nitelendiren Zuckerberg'e göre, bunun bir sonucu kullanıcıların sitede geçirdiği sürenin daralmasına neden oldu.





Öte yandan Zuckerberg, Facebook'un siyasi kampanyalardaki rolü ile işletmelerin reklamlarına yönelik seçiciliğini artırması gibi büyük değişikliklere rağmen, beklenenden daha iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.





Zuckerberg'e göre yapılan ince ayarların uzun vadedeyse olumlu sonuçları olacak.





Kısa vadede alınan sonuçlar ise şöyle:





Facebook'un geliri geçen yıl yüzde 47 yani 40 milyar dolardan fazla azaldı

Şirketin kârı ise yüzde 56 (16 milyar) artarak sıçrama yaptı

Aralık ayında aktif kullanıcı sayısının ortalaması günlük bazda 1.4, aylık bazda ise 2.13 milyardı

Reklam gelirlerinin büyük pay sağladığı ABD ve Kanada bölgesinde ise, günlük kullanıcı sayısı bir önceki çeyrek yıla oranla yaklaşık 700 bin azalarak 184 milyona düştü.







