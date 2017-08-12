Samanyolu Haber /Dünya / Mark Zuckerberg ABD Başkanlığına hazırlanıyor /12 Ağustos 2017 11:42

Mark Zuckerberg ABD Başkanlığına hazırlanıyor

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg'in 2020 yılında ABD Başkanlığına aday olabileceği iddiaları ortaya atıldı

SHABER3.COM

Facebook'un kurucu patronu Mark Zuckerberg'in 2010 seçimlerinde Başkan seçilmek şimdiden planlamalar yaptığı iddia edildi.

Washingtonhatti'nin Politico'dan alıntıladığı habere göre, Zuckerberg, ABD eski Başkanı Baracak Obama'nın da danışmanlığını yapan ve Hillary Clinton'un geçen yıl düzenlenen seçim kampanyasını yürüten Demokrat Joel Benenson'u danışman olarak işe aldı. 

Benenson'un, 45 milyar dolar piyası değeri biçilen Chan Zuckerberg girişimi için araştırmalar yapacağı belirtilirken, Politico dergisi bu kararın, Zuckerberg'in politikay göz kırpması olarak yorumlandığını yazdı.

Zuckerberg aynı zamanda, 2008 başkanlık seçimi kampanya müdürü David Plouffe’den başka Virginia Demokrat Senatörü Tim Kaine’nin eski bir iletişim danışmanı olan Amy Dudley ile Başkan George W. Bush’un 2004 seçim kampanyasını yöneten Ken Mehlman’ı da işe aldı.

Business Insider, Zuckerberg’in kişisel fotoğrafçısı Charles Ommanney’nin Bush ve Obama’nın başkanlık seçim kampanyalarının fotoğrafçısı olduğunu belirtti.

Zuckerberg ayrıca son zamanlarda artık ateist olmadığını, Hristiyan olduğunu ilan ederek, genelde dinsiz ve ateistlere iyi bakmayan ve seçilme oranları düşen ABD’de başkanlığa hazırlandığı düşüncelerini daha da artırdı
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