Maranki'nin Tıp eğitimi almadan şifa dağıttığı (!) ortaya çıktı

“Maranki'nin hiçbir tıp eğitimi almadığı halde kendisini tıp profesörü gibi sunduğunu altı yıl önce yazmıştım” diyen Bildirici, “Doktorlukla ilgisi yok” ifadesini kullanarak söz konusu yazısının linkini paylaştı.

Yazı şöyle:

Bitkilerin efendisi" olarak tanıtılan Prof. Dr. Ahmet Maranki’nin "Kozmik Bilim" tezine dayalı "doğadan gelen tedavi yöntemleri"ni anlattığı yazı dizisi, bir ay kadar sürdü.





İlgi çeken bu yazı dizisine tıp dünyası ve okurlardan çok sayıda eleştiri geldi. Aslına bakarsanız bilim insanlarının ve hekimlerin bitkisel tedavi önerilerine tepki göstermesi son derece doğal. Geleneksel tıp ile alternatif tıp arasında bitmez tükenmez bir çekişme yaşanıyor dünyada. Ancak tüm itirazlara rağmen alternatif tıp da büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Alternatif tıbbı tartışmak, yararı veya zararı tamamen ayrı bir konu.





Ama bu diziye yöneltilen eleştirilerdeki bir nokta Okur Temsilcisi olarak benim için dikkat çekiciydi. Okurlardan Yıldırım Söğüt, "Bu şahıs ekonomist, fakat profesör deyince tıp profesörü sanılıyor" diyordu. Özgür Hekimler Platformu adına Op. Dr. İbrahim Sözen ile Prof. Dr. Pelin Güneri ve Doç. Dr. Teoman Kadıoğlu da Maranki’nin tıp ile ilgisi olmadığını vurguluyorlardı.





Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülker Öneş ise Maranki’nin "tıp doktoru gibi yazılar yazdığını ama astım ile ilgili önerdiği bitkisel yöntemin bazı hastalarını astım krizine soktuğunu" yazıyordu.





Tıp insanları bu eleştirilerinde haklıydı. Gerçekten dizide Maranki ve uzmanlığı hakkında okura yeterli bilgi verilmiyordu. Üstelik "Prof. Dr." diye sunulunca da Maranki’nin bir tıp doktoru olduğu izlenimi doğuyordu. Oysa Maranki, tıp ile ilgili hiçbir eğitim almamış. O bir ekonomist. 1993’te Bakü üniversitesinde ders vermiş, ekonomiyle ilgili kitaplar yazmış. "Kozmik bilim" ve "şifalı bitkilere" sonradan merak sarmış.





Ayrıca dizinin ilk günlerinde "Sipariş Hattı" telefon ve elektronik posta adresinin verilmesi de sorunluydu. Bu anons sonradan kaldırıldı, yerine bir uyarı notu konuldu; "Hastalıkları tedavi etmek, Tababet Kanunu’na göre sadece hekimlerimizin görevidir. Bu bilgiler tavsiye niteliğindedir."





Bu not bir eksikliği giderdi ama okurların çoğu, en azından başka kaynaklardan kontrol etmeyenler Maranki’yi hâlâ hekim sanıyordur. Bu eksikliği de gidermek zorundayız.