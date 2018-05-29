Maranki'den U dönüşü... Ormana gömdüğümüz şey...

Akit Tv'de katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimleriyle ilgili skandal ifadeler kullanan Prof. Dr. Ahmet Maranki 'den geri adım geldi.







"Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı'nın arkasında 25 Haziran'da... Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı 'nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık" ifadeleri ile tepki çeken Maranki, Akit gazetesinde yazdığı yazıyla eleştirilere cevap verdi.





"SADECE ASKERDE SİLAHLA İŞİM OLDU"





Maranki "Askerlik dışında silahla işim olmadı! İhtiyaç da duymadık zaten! Bizim silahımız vatan, millet, bayrak, devlet, mukaddesat ve insanlık düşmanlarına karşı olan öfkemizdir. Bugüne kadar yazdığım 1 milyon baskılı onlarca kitap, bu ülkenin milli barkodu ile ürettiğim 755 adet Türk patentli ürünlerime ve dünyada yaptığım 2500 konferansımla öfkemizi yatıştırmış ve insanlığı aydınlatmak vazifemiz olmuştur" ifadelerini kullandı.