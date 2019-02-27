Samanyolu Haber /Gündem / Marangozdan ilginç buluş /27 Şubat 2019 13:08

Marangozdan ilginç buluş

Tavanları tamir eden bir marangozun bulduğu buluş Sosyal Medyada olay oldu

Marangozdan ilginç buluş

Tavanları tamir eden bir marangoz yükseklere rahat ulaşabilmek için kendine bir ayakkabı icat etti. Sandalye ayaklarına benzeyen ayakkabılar sayesinde marangoz hem yükseğe ulaşabiliyor hem de rahat hareket edebiliyor 
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