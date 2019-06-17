Mansur Yavaş'yan yeni atama: Bakın hangi ismi seçti

Geçen mayıs ayında EGO Genel Müdür Yardımcılığı’na 15 Temmuz Gazisi, Eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz’ı atayan Yavaş’ın, EGO Genel Müdürlüğü’ne yapacağı atama merak konusu olmuştu. Yavaş, merak konusu olan makama, Yüksek Metalurji Mühendisi Nihat Alkaş’ı atadı. Alkaş'ın lisans mezuniyetinin ODTÜ'den yüksek lisansının ise ABD'deki Wayne Üniversitesi'nden olması dikkat çekti.





Alkaş’tan ilk mesaj





“EGO Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden göreve gelişine dair de bir mesaj yayımlayan Alkaş, şunları kaydetti:

17.06.2019 tarihi itibarı ile Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından EGO Genel Müdürlüğünü yürütmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayım.





Başkentimizin değerli halkına ulaşım hizmetleri sunan EGO gibi köklü bir kurumun başında olmanın heyecanını taşıyorum. Bugüne kadar özveri ile Ankara halkına toplu taşıma hizmeti götürmüş tüm personelimiz ile birlikte, bugünden sonra bu güzel şehrin her noktasında modern, yeni teknolojilere uyumlu, disiplinli ve kaliteli ulaşım hizmeti anlayışını hâkim kılmak amacıyla çalışacağız. Sahip olduğumuz kurumsal hafızamız, yetkin ve tecrübeli personelimiz, heyecanımız ve isteğimizin bizi hedefimize ulaştıracağına inancım tamdır. Kıymetli Ankara halkına hizmet ediyor olmanın bilinciyle, sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunma hedefi ve şeffaf yönetim anlayışımız sayesinde Ankara’nın ulaşım hizmetlerinde örnek bir şehir haline gelmesini sağlayacağımıza inanıyorum. Süreç itibarı ile meşakkatli, ancak sonuçları itibarı ile keyifli olacağını bildiğim bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ’a, gayretli çalışmaları ve tecrübeleri ile hedeflerimize katkı sağlayacak Genel Müdürlüğümüz personeline, takdirleri ve eleştirileri ile bize eşlik etmelerinden her daim mutluluk duyduğumuz kıymetli Ankara halkına ve de tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç bilir, saygılarımı sunarım.”





Nihat Alkaş kimdir





1960 yılında Malatya’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Aynı dalda, ABD’de Wayne State Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi aldı. Söz konusu eğitim esnasında üniversitede Malzeme Bilimi asistanlığı yaptı. Etibank Antalya Ferrokrom tesislerinde yüksek mühendis olarak çalışma hayatına başladı. Etibank Genel Müdürlüğünde Proje Mühendisi, DPT ve Hazine Müsteşarlıklarında, Ekonomi Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarında uzman/şube müdürü/daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş’de Denetleme Kurulu üyesi, 2001-2004 yılları arasında T.C Berlin Büyükelçiliği’nde Ekonomi Müşaviri olarak görev yaptı.