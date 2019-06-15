Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan yüzde 50 indirim kararı... /15 Haziran 2019 19:46

Mansur Yavaş'tan yüzde 50 indirim kararı...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirmili olacağını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da öğrenim gören öğrencilere müjde verdi. Seçim döneminde verdiği bir sözünü daha tutan Yavaş, öğrenci evlerinde su ve atık su tarifelerinin yüzde 50 indirimli olacağını açıkladı. 

FATURALAR YARI YARIYA DÜŞECEK 

Mansur Yavaş, “ASKİ Genel Müdürlüğünce ‘öğrenci evleri’ abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına” ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar ile birlikte su faturaları yarı yarıya düşecek olan öğrenciler, belirli şartlar kapsamında bu indirimden yararlanacak.

İŞTE O ŞARTLAR

Başkent’te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Başkan Yavaş, öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanması için şu şartları yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı:

-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, 

-Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,
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