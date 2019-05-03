Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'tan bir atama daha /03 Mayıs 2019 19:14

Mansur Yavaş'tan bir atama daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediyenin iktisadi teşekküllerinden olan BELKO’nun yönetim kurulu başkanlığına İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve emekli hâkim Kerim Yılmaz’ı atadı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kerim Yılmaz’ı BELKO’nun yönetim kurulu başkanlığına atadı. 

Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) hukuk danışmanlığı görevinde bulunan emekli hâkim Kerim Yılmaz, aynı zamanda İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi. 

DAR GELİRLİYE KÖMÜR DAĞITAN ŞİRKET

Yılmaz’ın yönetim kurulu başkanı olarak atandığı BELKO ise, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği kömürün temini ve dağıtımından sorumlu. 

Şirket aynı zamanda "BelKoAir" adı altında 2013 yılından beri Esenboğa Havalimanı ile şehir merkezi arasında yolcu taşımacılık hizmeti veriyor.
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