Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra Ankara'da bir ilk... /07 Ağustos 2019 22:59

Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra Ankara'da bir ilk...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı'nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile sendikalar arasında memurlara Kurban Bayramı'nda net 850 lira ikramiye verilmesine ilişkin ek protokol imzalandı. Böylece 25 yıl sonra ilk kez memurlara bayram ikramiyesi verilecek.

Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen temsilcileriyle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede görevli memura Kurban Bayramı ikramiyesi verilmesine ilişkin ek protokolü imzaladı.

Yavaş, memurlara eşit olarak Sosyal Denge Tazminatı'nın verilmesini sağladıktan sonra şimdi de 25 yıl sonra ilk kez memurlara bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.

"25 yıldır bir ilk olması açısından önemli"

Temmuz ve Ağustos ayları için Sosyal Denge Tazminatı'nın yüzde 100 ödenmesini kapsayan net 850 TL'lik ikramiyeye ilişkin protokolü imzalayan Yavaş, "İmkanlarımız daha çok olsun, daha çok verelim. Beraber çalışalım. Ankaralı memnun olsun. Bütün amacımız o. Size bir motivasyon ve katkı olacaksa seviniriz. Verdiğimiz parayı çok para olarak görmüyoruz ama 25 yıldır bir ilk olması açısından önemli. İnşallah devamı gelir" dedi.

"137 milyon liraya yakın tasarruf ettik"

Yavaş, belediye gelirlerinin artmasıyla bunu çalışanlara yansıtacaklarının altını çizdi ve şöyle konuştu:

"8 Nisan'dan bu yana özellikle tasarrufa yönelik yaptığımız çalışmalar nedeniyle 137 milyon liraya yakın tasarruf ettik. Keşke belediyenin borcu hiç olmasaydı çok daha fazla imkan tanısaydık. Şu andaki şartlara göre tasarruf ettiğimiz bir miktar olunca, bundan da öncelikle çalışanlarımızın istifade etmesini düşündük."

"Yavaş'a teşekkür ettiler"

Sendika temsilcileri, ikramiyenin çalışanlara bayram hediyesi olarak önemli bir motivasyon olacağını ve 25 yıldır ilk kez belediyede çalışan memurlara bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, Başkan Yavaş'a teşekkür ettiler.
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