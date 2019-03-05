Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş'la televizyonda tartışmak istiyor Ama "Tayyip Bey izin verirse..." /05 Mart 2019 10:38

Mansur Yavaş'la televizyonda tartışmak istiyor Ama "Tayyip Bey izin verirse..."

Rakibi Mansur Yavaş’la aralarında ciddi oy farkı olduğu ve AK Parti’nin Ankara’yı kaybedebileceği yönündeki haberlere gülen Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Adayı Mehmet Özhaseki “Mansur Yavaş’la bir televizyon programına çıkar mısınız?” sorumuza, “Tayyip Bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim” yanıtını verdi.

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Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan Özhaseki'nin açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Mansur Bey ülkücülerden oy istiyorsa MHP'de kalsaydı"
Ülkücüler Ankara’da Mansur Yavaş’a mı oy verecek, size mi?

Mansur Bey ülkücülerden oy istiyorsa MHP’de dursaydı, MHP’den aday olsaydı. Şimdi ülkücü arkadaşlardan, partiden ayrılırken siz CHP’lileştiniz diyerek suçlayan -CHP çok kötü ya, tu kaka ya- bir adam gidip CHP’nin adayı olup arkasından ülkücülerden oy isterse gülerler adama. Çok komik bir durum olur. Benim çizgim çok net ve belli: yerli ve milli bir duruş. Bunun temsilcileri de iki tane günümüzde, biri AK Parti diğeri Milliyetçi Hareket Partisi…

‘ANKARA HALKININ TEPKİ VERECEĞİNİ BİLDİKLERİ İÇİN ‘EVET, ANLAŞTIK’ DEMİYORLAR’

Diğerleri gayri milli mi?

Bir de utandıkları ortakları var. Bunu netleştirseler, işte o zaman milli mi gayri milli mi çok net söyleyeceğiz. Kim o? HDP… Ahmet Türk ile Kılıçdaroğlu görüşüyorlar. Gazetecilere yakalanınca Ahmet Türk şöyle söylüyor: Kılıçdaroğlu davet etti, yerel ittifak teklif etti, destek bekledi bizden, onu görüştük… Bak ne kadar güzel, mertçe söylüyor! Sezai Temelli diyor ki, Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da kaybettireceğiz. Burada destekleyeceklerini söylüyorlar.

"Ne PKK ne onun siyasi uzantısı lanet adamlardan zerre kadar ucuna kan bulaşmış oy istemiyorum"
"Düşüne düşüne bana danışmanlarıyla bir soru gönderdiler. HDP’den oy istiyor mu, istemiyor mu? Allah Allah çok şaşırdım(!)… O kadar net ki! Ne PKK ne onun siyasi uzantısı lanet adamlardan zerre kadar ucuna kan bulaşmış oy istemiyorum. O oyların ucuna kan bulaştı çünkü. Ancak, Ankara’da yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimin hepsinin oyuna talibim. 

"Tayyip Bey izin verirse..."

Mansur Yavaş’la bir televizyon programına çıkmak, kendisiyle Ankara’yı tartışmak ister misiniz?

Her zaman isterim, bunda bir sıkıntım yok. Zaten o konuda kendime özgüvenim var. Ancak Partimiz karar verirse ki, yaklaşık on yıldır, parti genel merkezi adayların tartışma programlarının kavgaya dönüştüğü milleti de bunalttığıyla ilgili kanaat sahibi olduğu için o prensip itibariyle duruyor. Ben önümüzdeki günlerde şahsen Tayyip Bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim.
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