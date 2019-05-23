Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş tasarruf için düğmeye bastı! /23 Mayıs 2019 19:47

Mansur Yavaş tasarruf için düğmeye bastı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinde tasarruf için düğmeye bastı.

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Göreve geldiği günden itibaren tasarruf tedbirlerinin artırılmasını isteyen Başkan Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları birer birer hayata geçiriyor. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılmaya başlandı. Kamuda tasarruf dönemine örnek olacak çalışmalar her birimde teker teker devreye sokulurken, ilk etapta gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

İLK ADIM EDGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49’a düşürdü. Sadece EGO Genel Müdürlüğündeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesinin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması ve elde edilen gelirin Ankaralılara hizmet olarak götürülmesi planlanıyor.

Başkan Yavaş’ın tasarruf önlemlerinin artırılması yönündeki talimatıyla harekete geçen EGO Genel Müdürlüğünün ardından belediyenin diğer tüm birimleri ve bağlı şirketleri de tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişleterek kısa süre içinde teker teker uygulamaya başlayacak.
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