Mansur Yavaş'tan adaylık ‘sinyal’i

Hem CHP'nin hemde İYİ Parti'nin Ankara'da aday olarak gözünü diktiği Mansur Yavaş, Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan'a konuştu.







Takan, Ankaralıların bir Kayseriliye oy vermeyeceğini öne sürerek, Erdoğan'la çalışma konusunda 'siyasetsizlik' tanımı yaptı.





Ankara'da ilk defa 2009 yılında aday olduğunu hatırlana Yavaş, siyasi üslup ile ilgili şunları söyledi:





"Vatandaş kavgadan rahatsızdı üsluptan rahatsızdı.





Biz geldik, geçmiş yönetimlerle yaptıklarını hiç eleştirmeden onlar yokmuş gibi sadece ve sadece var olan sorunları nasıl çözebileceğimizi anlatmak suretiyle seçimlere girdik.





Bu üslup çok tuttu yani herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen, belediye başkanı olarak siyasetten daha çok hizmeti öne alan, projeleri öne alan bir çalışmayla girdik ve vatandaş tarafından çok kabul gördü."





2014'te de aynı üslupla seçimlere girdiğini, 2009'da ileri sürdüğü projelerin şu anda Ankara'da uygulandığını söyleyen Yavaş, 2014 seçim sonuçlarını şaibeli olarak niteledi:





"Birçok kamu kuruluşu bu işe bulaştı. Bakanlar; normal seçimde ortalıkla görünmemesi gereken görevini devretmesi gereken İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı bizzat o günkü bakanlar dahil oldular. Seçim sırasında seçim merkezlerine gittiler filan... Ve seçime şaibe katılmış oldu. Bu da Ankaralının içinde ahdetti."





Melih Gökçek karşıtlığının kendisine puan kazandırdığını ancak şimdi Gökçek'in olmadığı bir seçimde avantajının olmadığı yönündeki yorumları ise şöyle yanıtladı Mansur Yavaş:





"Katılmıyorum çünkü biz belediyecilikten geldik. Belediye başkanlığı yaptık bunu da başarılı bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Kaldı ki bir de Gökçek'in görevden alınması, bizim haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Yani bir insan durup dururken görevden alınmaz. Ya bir suçlama yapacaksınız veya başarısız bulacaksınız, başka bir sebep yoktur görevden alınması için."





İsminin sürekli Ankara belediye başkan adayı olarak geçmesinin nedeni ise Yavaş'a göre kucaklayıcı olması. Yavaş, Ankara'yı bir Ankaralının yönetmesi gerektiğini savundu:





"Ankara'nın ilçeleri de seçime dahil olunca aradan geçen 5 yıl içerisinde Ankaralılar Ankaralı bir belediye başkanı seçmediklerine çok pişman oldular, özellikle Ankara'nın civarı. Çünkü kapısını çalabilecekleri hiç kimse yok. Belediyeye gidip rahatça belediye başkanına dertlerini anlatamıyorlar. Bu arada bir de büyükşehir uygulamasından dolayı Ankara'nın ilçeleri çok zarar gördü. Biz o zaman anlatamadık ama maalesef insanımız bazı şeyleri yaşayarak gördü. Su paraları, hafriyat, inanılmaz masraflara boğuldular. Daha önce görmedikleri paraları, bedelleri ödemeye başladılar. Bu da gelip Ankara'ya dertlerini anlatamamak olunca öyle bir sorun olunca ortada şimdi özellikle Ankara'nın civarından özellikle Ankaralı bir belediye başkanına özlem oldu."





Yavaş'ın AKP adayı Kayserili Mehmet Özhaseki'ye dair yorumları ise şöyle:





"Yaşayıp görmek lazım. Çünkü Sayın Özhaseki'nin nasıl bir belediye başkanlığı yaptığını, nasıl bir belediyecilik yaptığını sadece Kayserililer biliyor. Ankara'dakiler bilmiyor. Bunu yaşayıp görecekler. Ama benim nasıl bir belediye başkanı olacağımı hem 2009 hem 2014 vaatleri bir de çok yakında yılda 300-400 bin Ankaralının gittiği Beypazarı'nda yapılanları zaten görüyorlar. Dolayısıyla Özhaseki Ankara için bir meçhul. Bu meçhulden dolayı da ben Ankaralıların tereddüt edeceğini ve oy vermeyeceklerini düşünüyorum."





Yavaş'a göre Ankara'nın onlarca sorunu var ama en önemlisi ulaşım:





"Ulaşım... Çünkü, bu çarpık yapılaşma nedeniyle Ankara artık yaşanmaz hale geldi. Bunu etrafımıza baktığımızda da şöyle hemen görüyoruz. Belli saatlerde trafik falan kesinlikle çalışmaz oldu."





Yavaş, belediye başkanı olursa Erdoğan'la nasıl çalışabileceği sorusunu da 'belediye başkanı siyaset yapmazsa iktidarla çatışmaz' görüşüyle yanıtladı:





"Çünkü ben belediye başkanı olduğum zaman rozetimi çıkarıyorum sadece işime odaklanıyorum. Ama buna rağmen iktidar tarafından müdahale edilirse burası başkent, yani herhangi bir hizmetin aksaması burada hükümeti de etkileyecek büyük boyuttadır... Ankara'da hayat durursa Türkiye'de hayat durur."





Yavaş son olarak, siyasetçi olarak anılmaktansa belediyeci olarak anılmayı tercih edeceğini vurguluyor.