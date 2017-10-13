Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş: Hazırım /13 Ekim 2017 13:52

Mansur Yavaş: Hazırım

Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, ''Vatandaş olarak Ankara ve ülkemiz için her türlü göreve daima hazırız'' dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mansur Yavaş, Ankara’da, siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum. Bizim kesimde de sevilen bir isim” açıklaması üzerine Yavaş, "Göreve daima hazırız. Ülkemiz ve Ankara için en büyük ihtiyaç uzlaşma" dedi.

Kılıçdaroğlu’yla zaman zaman ülke gündemiyle ilgili görüştüklerini belirten Mansur Yavaş, açıklama yaptı.

İşte Mansur Yavaş'ın açıklamaları:

“Bu konuda konuşmak için çok erken diye düşünüyorum. 2014 Yerel Seçim Sonuçları Ankara ve Türkiye’de kimsenin içine sinmedi. Halktaki değişim talebi sandıktan çıkamadı. Buna rağmen artık AK Parti’nin dahi tahammül edemediği rant ve beton belediyeciliğinin anayasa ve yasalara uygun olarak sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vatandaş olarak Ankara ve ülkemiz için her türlü göreve daima hazırız. Ülkemiz ve Ankara için en büyük ihtiyaç uzlaşma.

Rant ve betona kurban edilen Ankara’nın partiler üstü bir bakışla yeniden ortak akılla ele alınmasında zorunluluk var. Süreç devam ediyor. Siyasetteki taşlar yerine tam olarak oturmadı. Önümüzdeki günlerde en geniş siyasi uzlaşma ile Ankara’nın ele alınıp ona göre bir karar verilmesi gerekir.”
<< Önceki Haber Mansur Yavaş: Hazırım Sonraki Haber >>

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Havuzdan mükemmel haber: Metin Topuz her akşam evine geliyordu

Bylock davaları bakın nasıl çökecek?

Bylock davaları bakın nasıl çökecek?

MİT'in fişleme listeleri delil olarak kabul edilemez

MİT'in fişleme listeleri delil olarak kabul edilemez

Sırada Almanya mı var?

Sırada Almanya mı var?

Kontrollü darbe ile ilgili Fotoğraf netleşiyor

Kontrollü darbe ile ilgili Fotoğraf netleşiyor

Cumhurbaşkanı seçilen George Weah'ın efsane golleri

Cumhurbaşkanı seçilen George Weah'ın efsane golleri

Uhud mu, Taif mi?

Uhud mu, Taif mi?

Uykudan kafası düşen Erdoğan'ı farklı açıdan yayınladılar

Uykudan kafası düşen Erdoğan'ı farklı açıdan yayınladılar

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:21