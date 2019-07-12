Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş dediğini yaptı /12 Temmuz 2019 21:42

Mansur Yavaş dediğini yaptı

AKP tarafından görev süresi dolmadan istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in 26 bin 500 TL’ye aldığı fidanlar ibreti olsun diye Kızılay’a dikildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Kızılay Sakarya Caddesi’nde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında dikilen ağaçlara Gökçek döneminde adeta bir servet ödenmişti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yenileme çalışmalarının başladığı Sakarya Yaya Bölgesi ile yenileme projesinin devamında yapılacak Yüksel Yaya Bölgesi, Konur ve Karanfil sokaklarında eski mevcut yeşil dokusunun korunmasının yanı sıra yeni ağaçlar takviye edeceklerini söyledi.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Ankara’nın merkezinde yayalar tarafından en çok kullanılan bölgelerin tamamen yenileme çalışmalarının başladığı belirten Taşdelen, kısa süre sonra bölgenin eskisinden çok daha güzel ve yayaların kullanımına uygun hale getirileceğini dile getirdi.

“İBRET OLSUN DİYE DİKECEĞİZ” DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha öce yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönemde ağaç alımları için yaptığı harcamaları açıklamıştı. Yavaş, “Şu anda 26.500 TL + KDV’ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Birçoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış. Hepsinin tespitini yapıyoruz” demişti.
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