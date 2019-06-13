Samanyolu Haber /Politika / Mansur Yavaş, AKP döneminde yapılan ağaç yolsuzluğunu açıkladı /13 Haziran 2019 23:30

Mansur Yavaş, AKP döneminde yapılan ağaç yolsuzluğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ağaç vurgununu açıkladı. Yavaş, Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Şuanda 26.500 TL + KDV'ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nin 2019 Haziran ayı toplantısında, AKP döneminde yapılan ağaç yolsuzluğunu açıkladı. Yavaş, fahiş fiyatlarla alınan bu ağaçların kentin uygun yerlerine dikileceğini belirtti.

Yavaş, ağaç yolsuzluğuyla ilgili, "2016 - 2017 yılıllarında yapılan ihalelerle ilgili olarak; halen Ankara Belediyesi'nin depolarında çok sayıda ithal ağaç var. Bunları da araştırıyoruz. Şuanda 26.500 TL + KDV'ye alınan ağaçlar var. Bu ağaçları ibret olsun diye uygun yerlere dikeceğiz. Bir çoğu kuruyor, bir daha dikiliyor. Bunların bir kısmı ithal diye alınıp yerli olarak satılmış. Hepsinin tespitini yapıyoruz. Örneğin Bayındır'da kooperatifler çalı bitkisini kaça satmış, Bunlar Ankara Belediyesi'ne kaç paraya gelmiş. Bunların hepsini inşallah komisyonda sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilerin hepsi gelecek, sizler isteseniz de istemeseniz de burada paylaşacağız." dedi.
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