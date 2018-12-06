Mansur Yavaş: Adaylığım konusunda bir an önce karar verilmeli

MHP kökenli Yavaş, 2014’te CHP’den Ankara belediye başkanlığına aday olmuş, seçimden sonra CHP üyeliğinden istifa etmişti.





Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Yavaş, adaylık konusunda bir an önce karar verilmesi gerektiğini söyleyerek sürecin uzamasının hem kendisi hem de CHP ve İYİ Parti için yıpratıcı olmaya başladığını ifade etti.







‘Eleştirileri kamuoyu önünde yapmasınlar’

2014 yerel seçimlerinde CHP’deki muhaliflerin hem kendisini hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘hırpaladıklarını’ savunan Yavaş, “Bu kez de hiç değilse bekleyip karar versinler. Eleştireceklerse de parti içinde eleştirsinler. Bunu kamuoyuna açık bir biçimde yapmaları adayı da partiyi de yıpratıyor. Hedef ben miyim, Sayın Kılıçdaroğlu mu anlamış değilim” diye konuştu.