Manisa'daki askerleri depremler zehirliyor olabilirmiş!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da kışladaki zehirlenmelere ilişkin açıklama yaptı.





Yemek şirketini koruyan Işık, "tüm ihtimallerin hesaba katıldığını" öne sürdü. "Yemek pişirme işinin sonlandırıldığını" belirten Işık, hazır yemek paketi uygulamasına geçildiğini belirterek firmanın sözleşmesinin de feshedildiğini açıkladı.





TBMM'de konuya ilişkin konuşan Işık, zehirlenmelerin nedenine ilişkin, "Son günlerde bölgede depremler var, acaba yeraltı sularından buraya karışma mı var buna bakacağız, altyapımızda sorun var mı hemen değerlendireceğiz." dedi.