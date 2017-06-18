Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'daki askerleri depremler zehirliyor olabilirmiş! /18 Haziran 2017 16:12

Manisa'daki askerleri depremler zehirliyor olabilirmiş!

Milli Savunma Bakanı, Manisa'daki zehirlenmelere ilişkin konuşarak "Son günlerde bölgede depremler var, acaba yeraltı sularından buraya karışma mı var buna bakacağız" dedi.

Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'da kışladaki zehirlenmelere ilişkin açıklama yaptı.

Yemek şirketini koruyan Işık, "tüm ihtimallerin hesaba katıldığını" öne sürdü. "Yemek pişirme işinin sonlandırıldığını" belirten Işık, hazır yemek paketi uygulamasına geçildiğini belirterek firmanın sözleşmesinin de feshedildiğini açıkladı.

TBMM'de konuya ilişkin konuşan Işık, zehirlenmelerin nedenine ilişkin, "Son günlerde bölgede depremler var, acaba yeraltı sularından buraya karışma mı var buna bakacağız, altyapımızda sorun var mı hemen değerlendireceğiz." dedi.
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