Manisa'da 4.3'lük deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:24'te merkez üssü olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.







Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.