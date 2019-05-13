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Manisa'da 4.3'lük deprem
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13 Mayıs 2019 09:26
Manisa'da 4.3'lük deprem
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:24'te merkez üssü olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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