Samanyolu Haber /Gündem / Manisa Soma'da deprem! /21 Mayıs 2019 09:20

Manisa Soma'da deprem!

Manisa'nın Soma ilçesinde saat 08.24'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Soma ve Manisa Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5.9 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı

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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan deprem saat 08.24 sıralarında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

08.21'de ise 2.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
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