Samanyolu Haber
Manisa Soma'da deprem!
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Manisa Soma'da deprem!
/
21 Mayıs 2019 09:20
Manisa Soma'da deprem!
Manisa'nın Soma ilçesinde saat 08.24'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Soma ve Manisa Merkez çevresinde hissedildi. Yerin 5.9 km derinliğinde meydana gelen depremde kısa süreli panik yaşandı
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan deprem saat 08.24 sıralarında 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.
08.21'de ise 2.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Manisa Soma'da deprem!
Sonraki Haber >>
Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu Gençlik...
Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları
Medipol Başakşehir-Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçında "Her şey çok güzel olacak"...
Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz
Yol Tv’nin sokak röportajlarına katılan bazı vatandaşlar, Saray’ın halkı değil, halkın Saray’ı...
İmamoğlu’na kumpas kurmuştu
‘Cadı avı’ soruşturmaları kapsamında Hizmet Hareketi’ne yakın oluğu gerekçesiyle tutuklanan...
Milli Görüş'ten AKP'ye İstanbul cevabı
AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu...
İşsizdi, kardeşinden benzin için borç aldı ve ...
İşsizlik artık sosyal bir trajediye dönüştü. Gaziantep'te aylardır işsiz olan Eyüp Dal iş...
Hızlı tren inşaatı kazısından bakın ne çıktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, yüksek hızlı tren projesi çalışmaları sırasında Roma Dönemi’ne...
İktidar neye hazırlanıyor? Rusya ve Venezuela'dan gelen şüpheli misafirler(!)
AKP'nin Rusya'dan ve Venezuela'dan gelen şüpheli misafirleri ne anlama geliyor?
Ekrem İmamoğlu 31 Mart sürecini böyle değerlendirdi
Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı...
Bir sabah uyandığınızda döviz...
Döviz piyasasında neler oluyor? Geçen hafta yüzde 0,1 Kambiyo Vergisi, bu hafta 100 bin TL ve üzerinde...
Erdoğan adım adım uçuruma sürükledi
T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep...
AKP 12 Eylül darbecileri gibi: Vatandaşları ters kelepçeyle yüzüstü yatırıp gözaltına alarak eziyet ettiler
Halfeti'de yaşanan çatışmanın ardından evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 60 kişiye...
Tweet
Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca
Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!
Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz
Ankara metrosunda KHK protestosu
GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı
Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında
Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları
Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu
Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!
Kurtarma botu fırtınadan devrildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
NBA Türkiye yola geldi: Enes Kanter’li doğum günü paylaşımı
İşte restorasyon rezaleti
Bir sabah uyandığınızda döviz...
İmamoğlu’na kumpas kurmuştu
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
11:25:44