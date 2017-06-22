Samanyolu Haber /Gündem / Manisa’daki gıda zehirlenmesinde 6 kişiye tutuklama kararı /22 Haziran 2017 01:48

Manisa’daki gıda zehirlenmesinde 6 kişiye tutuklama kararı

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 askere gözaltı kararı verildi. Mahkemeye sevk edilen yemek şirketi çalışanlarından 9 kişiden 6'sı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda 23 Nisan, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasından gözaltına alınan 40 kişiden sonra Tugay Komutanlığı’nda yemek kontrolünden sorumlu 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan askerlerin subay ve astsubay rütbesindeki askerlerin Manisa 1’inci Piyade Tugay komutanlığında gıda denetleme bölümünde görevli olduğu belirtildi.

9 KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’ndaki, 731 askerin geçen cumartesi akşamı yedikleri yemek sonrası zehirlenme belirtileriyle tedaviye alınmalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen yemek şirketinin 25 çalışanından 16’sı serbest bırakıldı.
Aralarında yemek şirketinin Genel Müdürü A.T., Manisa sorumlusu V.A.G., gıda mühendisleri ve aşçıların da bulunduğu 9 şüpheli ise TCK’nın 85/2 maddesinde yer alan, ‘Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak ve çok sayıda kişinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet” vermek suçundan mahkemeye sevk edildi.
 
6 TUTUKLAMA

Yemek şirketi çalışanlarından 9 kişiden 6’sı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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