Manisa’da 250 kişiye yakalama kararı, 82 gözaltı

Manisa’da, Gülen cemaatine yönelik operasyonda, ByLock’u kullandığı söylenen 82 kişi gözaltına alındı.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, ByLock kullandığı belirtilen ve gözaltı kararı çıkartılan 250 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor gibi her kesimden alınan 82 kişi, gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlılar, emniyete götürüldü.





IŞİD’den ise 4 kişi gözaltına alındı





Öte yandan IŞİD’e yönelik kentte yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan bu şüpheliler de emniyete götürüldü. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.