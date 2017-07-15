Samanyolu Haber /Gündem / Manisa’da 250 kişiye yakalama kararı, 82 gözaltı /15 Temmuz 2017 15:01

Manisa’da 250 kişiye yakalama kararı, 82 gözaltı

15 Temmuz'un yıldönümünde Manisa'da 250 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor gibi her kesimden insanın bulunduğu 82 kişi, gözaltına alındı.

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Manisa’da, Gülen cemaatine yönelik operasyonda, ByLock’u kullandığı söylenen 82 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, ByLock kullandığı belirtilen ve gözaltı kararı çıkartılan 250 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor gibi her kesimden alınan 82 kişi, gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlılar, emniyete götürüldü.

IŞİD’den ise 4 kişi gözaltına alındı

Öte yandan IŞİD’e yönelik kentte yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Yakalanan bu şüpheliler de emniyete götürüldü. Zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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