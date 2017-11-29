Man'dacı yerliler

TARIK ZİYA / samanyoluhaber.com







1 Ağustos 2011 tarihinde Büyük Britanya’ya (İngiltere) bağlı 80 bin nüfuslu Man Ada Devleti’nde bir şirket kurulur. Tek kişilik yönetim kurulu Sıdkı Ayan’dan teşekkül eder.







Pekâlâ Ayan kim? Türkiye’de üstü örtülen 17 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet operasyonları esnasında internete düşen ses kayıtlarından birinde ismi geçen Ayan’dan başkası değil bu isim.





Devrin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal’e telefonda, 10 milyon doları rüşveti az bulduğu için, “Kucağımıza düşecekler.” dediği Sıdkı Ayan, Ada’da niçin 1 sterlinlik şirket kurar ki!





ERDOĞAN’IN EN YAKININDAKİ İSİMLER





Man’da dönen para trafiğinde isimler, tarihler ve tutarlar şimdilik şöyle:





15.12.2011, Ziya İlgen: 2,5 milyon dolar.





15.12.2011, Mustafa Erdoğan: 2,5 milyon dolar.





26.12.2011, Ziya İlgen: 1 milyon 250 bin dolar.





26.12.2011, Mustafa Erdoğan: 1 milyon 250 bin dolar.





27.12.2011, Osman Ketenci: 1 milyon 250 bin dolar.





27.12.2011, Mustafa Gündoğan: 1 milyon 250 bin dolar.





27.12.2011, Ahmet Burak Erdoğan: 1 milyon 450 bin dolar.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde banka dekontlarıyla beraber açıkladığı para transferleri buz dağının sadece görünen kısmı.





TİCARET BUNUN NERESİNDE?





AKP lideri Erdoğan’ın oğlu Burak, kardeşi Mustafa, eniştesi Ziya İlgen, dünürü Osman Ketenci ve özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan gibi isimlerin ismi bile duyulmamış Man Adası’nda şaibeli bir ismin kurduğu tescilli bir şirkete milyonlarca dolar para transfer etmesi ‘ticarî’ saikle izah edilemez.





Her erbab-ı ticaret aynı şekilde yapsa Türkiye’de tek kuruş gelir ve kurumlar vergisi tahsil edilemezdi.





Sadece Man’da dönen milyonlarca dolar tutarında işlemler tuzun çoktan koktuğunu ele veriyor.





Devletin en tepesindeki Erdoğan’ın yakınlarının niçin böyle bir yola tevessül ettiklerinin üzerinde muhakkak durmalıyız. 17 Aralık dosyasını ‘darbe’, ‘paraları polisler koydu’ yalanları ile buharlaştırdığını zannedenler dünyanın dört bir tarafında işledikleri malî suçlarla er ya da geç yüzleşecek.





SÖZDE MİLLÎ VE YERLİLER

Dün Malta’da, Panama’da, Lüksemburg’ta ve Hollanda’da, bugün Man’da dolar istifleyen isimler hep mabeynden çıkıyor.





İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Türkiye Büyükelçisi Richard Moore’un her fırsatta Erdoğan ve AKP’ye destek vermelerinin biraz da Man’da ile illiyeti olabilir mi?





Elbette gün gelecek İngilizlerin AKP’ye olan yakınlığın sırları da aşikâr olacaktır.





Millî ve yerli sloganlarını dilinden düşürmeyen malum şahısların dolar merakı ne kadar millî olduklarına dair hayli fikir veriyor.

Bahsi geçen paraların tamamı ticarî faaliyetlerin neticesi ise niçin Türkiye’de tutulmamıştır?





Avrupa’da bilinen onlarca merkez dururken Man’danın tercih sebebi nedir?





Bu gelirler Maliye’ye beyan edilmediğine göre vergisi de ödenmedi.





EN HAFİF TABİRLE AHLAKSIZLIK





Vatandaştan gazoz için bile yüzde 10 lüks tüketim vergisi (ÖTV) alan ikdidar sahiplerinin kendi paralarını vergiden muaf adalara taşıması en hafif tabirle siyasî ahlaksızlıktır, iki yüzlülüktür.





Akın İpek’in döviz mukabili ihraç ettiği altınlar için ‘yurt dışına kaçırmış’ manşetini atan gazeteci müsveddelerine ‘Bunu da yazsanıza’ demenin bir mânâsı yok.





Balık baştan kokmuş zira. Rüşvete, yolsuzluğa, irtikapa, iltimasa, vergi kaçırmaya cevaz veren parti müftüleri eserleri ile ne kadar iftihar etse azdır.





ERDOĞAN İSTİFA EDECEK Mİ?





Reis-i Cumhur Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘yurt dışındaki banka hesapları’na dair iddiaları ispat etmesi halinde istifa edeceğini ilan etmişti.





Dediğiyle kalacak, ötesini bekleyenler hayal kuruyor.





Erdoğan’ın ‘hodri meydan’ çıkışını, o an kürsüden partililerin gazını almak namına yaptığını bilenler biliyor. Arkası gelmeyen, tutulmayan binlerce sözden biri...

TRT’nin naklen TBMM’den yaptığı naklen yayını kesmesine sebep olacak kadar Erdoğan’ı rahatsız edeceği aşikâr belgeler, mesela Almanya’da yayımlansa yer yerinden oynar, halk sokağa dökülürdü.





700 EURO İDDİASI ALMAN CUMHURBAŞKANI’NI İSTİFA ETTİRDİ





Christian Wulff, 700 Euro menfaat temin ettiği iddiası üzerine Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı’ndan istifa etmişti.





Mahkemede aklandığı halde o koltukta durmayan Wulff da Alman seçmenler de demokrasilerde kimsenin layüsel olmadığının en güzel misallerinden birini ortaya koydu.





Türkiye’de ise vergi mükellefi olmanın ve demokrasinin icaplarını yerine getirmeyen halk, yolsuzlukları ele veren bu kadar bilgi, belge, beyan ve ses kaydına rağmen ‘çalıyorlar, ama çalışıyorlar’ çukurunda debelenip duruyor.





CAMBAZA BAK!

AKP devleti ele geçirmenin verdiği huzuru kalple Man’da ortaya çıkan milyonlarca doların belgelerini ‘sahte’ ya da ‘ticaret geliri’ gibi izahatlarla geçiştirecek. O kadar ustalaştılar ki bu işlerde...





Cambaza bak hırsızlığı, Man’dacı yerlilerin maskesi düşene dek tekrar edecek.



