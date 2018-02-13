'Man'da derisinden yüzler'





Neydi o söz: ‘Şike var ama sahaya yansımadı’…





Man Adası da öyle çıktı. Belgeler gerçek ama karar; takipsizlik…





Böyledir Türkiye’de işler. Her türlü sahtekarlık, yolsuzluk, usulsüzlük herkesin gözü önünde olur; her şey ayan beyan ortadadır ama sanki yokmuş gibi davranır herkes.





Futbolda şike olduğunu herkes biliyordu. Ortada net deliller de itiraflar da vardı. Futbol Federasyonu Etik Kurulu önce 5 maçta şike, 3 maçta şikeye teşebbüs tespiti yaptı. Araya siyaset girdi, 7 ay sonra TFF yeni bir karar açıkladı. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, “Şike var ama sahaya yansımadı” gibi garabet bir açıklama yaptı. Yine bir ‘hokus-pokus’ ile yeşil sahalar bir anda pirüpak edilmişti.





Bu ucube kararın arkasında elbette, “Şahıslar yüzünden tüzel kişiler cezalandırılmamalı” diyen dönemin başbakanı Erdoğan vardı. Sanki şahıslar, şikeyi tüzel kişi olan kulüpleri için değil de kendi aile şirketleri için yapmışlar gibi… Sanki şike sonucu başka tüzel kişiler, yani futbol kulüpleri mağdur olmamış gibi…





Aynı garabet, son Man Adası belgelerinde de yaşandı. Savcılık, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerin gerçek olduğunu tespit etti ama buna rağmen ‘takipsizlik’ kararı verdi. Neden? Neden olacak; “hukuk siyasetin köpeğidir” de ondan. Bu devrin yargısını en güzel anlatan cümle bu.



