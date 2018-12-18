Samanyolu Haber /Spor / Manchester, Mourinho'yu gönderdi /18 Aralık 2018 14:00

Manchester, Mourinho'yu gönderdi

Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Hakkında, 'beklenen performansı sergileyemediği' şeklinde yorumlar yapılması üzerine, Manchester United tarafından Mourinho'nun görevine son verildi.
Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, Premier Lig'de lider Liverpool'un 17 puan gerisinde altıncı sırada bulunuyor.

Kulübün resmi Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Manchester United'da geçirdiği zaman için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Öte yandan, Sky Sports tarafından aktarılan bilgiye göre ise Manchester United'ı sezon sonuna kadar Michael Carrick'in çalıştıracağı öğrenildi.

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