Samanyolu Haber /Dünya / Manchester Arena'da 'patlama': Ölü ve yaralılar var /23 Mayıs 2017 02:18

Manchester Arena'da 'patlama': Ölü ve yaralılar var

İngiltere'nin kuzey şehri Manchester'daki konser alanı Arena'da patlama yaşandığı bildirildi.

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Manchester polisi, olayda ölü ve yaralılar olduğunu teyit etti ve 'bölgeden uzak durulması' uyarısında bulundu.
Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin konseri sırasında salonda bulunan görgü tanıkları, çok büyük bir patlama sesi duyulduğunu söyledi.
Manchester polisi Twitter hesabından, acil durum ekiplerinin bölgeye intikal ettiklerini duyurdu.
Reuters haber ajansına konuşan görgü tanığı Catherine Macfarlane, "Dışarı çıkıyorduk tam kapının önündeyken çok büyük bir patlama yaşandı herkes çığlık atıyordu" dedi.
Macfarlane, patlama sesinin duyulmasıyla salondaki kalabalığın 'panik halde çığlık atarak salondan çıkmaya çalıştğını' söyledi.
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