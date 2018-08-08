Samanyolu Haber /Gündem / Malvarlığına tedbir konan Baş konuştu: Dosyayı hemen basına sızdırdılar /08 Ağustos 2018 10:38

Malvarlığına tedbir konan Baş konuştu: Dosyayı hemen basına sızdırdılar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, mal varlığına tedbir konması ve yurt dışına çıkış yasağına ilişkin mahkeme kararı sonrası açıklama yaptı.

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Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor" dedi.

"Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, "Genel Başkanı olduğum Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu gayeler istikametinde program yapmadığı il ve ilçe kalmamıştır. Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftira ile dolu oyunlara alet edilmek istendik. Hepsinden alnımızın akı ile çıktık" dedi.

HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYIZ

Baş yazılı açıklamasının devamında "Hukukun dışına çıkmayız. Haber konusu edilen Dr. Mustafa Eraslan ile aramızdaki ihtilafta da adalet mutlaka yerini bulacaktır. Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır" ifadelerini kullandı.

TEZGAH KURGULANDI

Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmediklerini kaydeden Baş, "Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla, ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı yalandır ve iftiradır" diye konuştu. 
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