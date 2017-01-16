Maliye Bakanı Ağbal: 2016'da bütçe açığı 29,3 milyar TL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Geçen yıl bütçe giderleri 583,7 milyar lira, bütçe gelirleri 554,4 milyar lira, bütçe açığı ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir" açıklamasını yaptı.





'2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri' toplantısında konuşan Ağbal, 2016 yılında bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.