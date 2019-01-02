Mali'de 37 sivil katledildi

Mali'nin kabileler arası etnik çatışmaların yaşandığı iç kesimlerinde Koulogon köyünde silahlı bir grubun saldırısına uğrayan Fulani topluluğuna mensup 37 kişi hayatını kaybetti.



Fulani ve rakip topluluklar arasındaki şiddet, El Kaide ve IŞİD bağlantılı cihatçı gruplar tarafından üs olarak kullanılan Mali'nin yarı kurak ve çöl bölgelerinde hali hazırda vahim bir güvenlik durumu oluşturmaya devam ediyor.





Hükümetten tarafından yapılan açıklamada, geleneksel Donzo avcısı kılığına giren silahlı saldırganların, Mopti kasabasının merkezindeki Koulogon köyüne baskın düzenlediğini ve kurbanlardan bazılarının çocuk olduğunu belirtildi.





'FULANİLER'İN YAŞADIĞI BÖLGE HEDEF ALINDI'





Saldırının gerçekleştiği kasabaya en yakın yerleşim bölgesi olan Bankass'ın valisi Moulage Guindo, saldırının yeni yılın ilk ezanı okunduğu sırasında gerçekleştiğini ve Koulogon köyünün Fulaniler'in yoğunlukla yaşadığı bölgesinin hedef alındığı aktardı.





Guindo, Koulogon köyünün diğer bir bölgesinde, çoğunlukla Donzolar'la bağlantılı diğer bir etnik bir grup olan Dogon kabilesinin yaşadığını aktardı.

Tuareg kabilesi isyan ettiğinden ve çok da kuvvetli olmayan müttefik İslamcılar bölgenin kuzeyini 2012'de ele geçirdiğinden beri Mali bir kargaşa içerisindeydi, bu da Fransız güçlerin müdahale edip onları geri püskürtmesine sebep olmuştu.





İslamcılar o zamandan beri kuzeyde ve merkezde yeniden var olabilmek için ve yeni üyeler edinebilmek adına etnik şiddeti körüklemeye devam etmekte.





Birleşmiş Milletler, geçen yıl Mali'de şiddet olaylarında en 300'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.