Samanyolu Haber /Gündem / Mali krizden çıkamayan Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satıyor /20 Ağustos 2019 17:57

Mali krizden çıkamayan Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini satıyor

Mali krizde olan işadamı Ali Ağaoğlu garajındaki beş lüks otomobili satışa çıkardı.

SHABER3.COM

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu garajındaki beş lüks otomobili satışa çıkardı. Bir süredir mali sıkıntı içinde olduğu belirtilen Ağaoğlu, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdi.


Türkiye inşaat sektörünün en önde gelen birkaç isminden Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Ağaoğlu İnşaat şirketi, en çok konut üretimi yapan şirketlerin başında yer alıyor. Ancak özellikle son altı ayı aşkın bir süredir Ağaoğlu İnşaat yaşadığı mali sıkıntılarla gündemde.

Diken.com'un haberine göre Sektörün genelinde yaşanan sorunu en fazla hisseden şirketlerin başında geldiği kaydedilen Ağaoğlu İnşaat’ın patronu Ali Ağaoğlu’nu diğer müteahhitlerden ayıran belirgin bir yönü ise lüks otomobilleri.


İki ayrı kaynaktan edinilen bilgiye göre Ağaoğlu’nun, satışa çıkardığı otomobiller yüksek kilometreye sahip. 20 gün kadar önce galeriye verilen otomobillerden henüz satılan olmadı.

İşte Ali Ağaoğlu’nun satışa koyduğu o otomobiller ve fiyatları:

2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira
2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira
1975 model Rolls Royce – 300 bin lira
2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira
2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mali krizden çıkamayan Ali Ağaoğlu lüks otomobillerini... Sonraki Haber >>

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:22