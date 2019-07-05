Samanyolu Haber /Gündem / Başbakanın oğlu yolsuzluktan tutuklandı /05 Temmuz 2019 13:10

Başbakanın oğlu yolsuzluktan tutuklandı

Wolf of Wall Street filminin yapımcısı ve ülkenin varlık fonu 1MDB’den zimmetine para geçirmekle suçlanan eski Malezya başbakanı Necip Rezak’ın oğlu Rıza Aziz de aynı fondan 248 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

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Nisan ayında 2009’da kurulan fonu ‘kendi lüksü için harcamak’ suçuyla hâkim karşısına çıkan eski başbakan Necip Rezak’ın 1MDB fonundan 681 milyon doları (3.82 milyar lira) zimmetine geçirdiği iddia ediliyor. 

Eşi de yolsuzluktan yargılanacak olan Rezak hakkında 42 dava açıldı.

Hollywood yapım şirketi Red Granite Pictures’ın sahibi olan Rezak’ın oğlu Rıza Aziz da dün tutuklanarak para aklama suçuyla bugün hakim karşısına çıktı. 

Savcılar Aziz’i 250 milyon dolara yakın bir meblağı zimmetine geçirmekle suçluyor.

ABD savcılığı Hollywood yapımcısı Aziz’in şirketinin ise 1MBD’den çalınan parayla üç filmi finanse ettiğini iddia ediyor.

ESKİ BAŞBAKANIN OĞLU RIZA AZİZ KEFALETLE SERBEST

Aziz hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve pasaportunu teslim etmek şartıyla kefaletle serbest bırakıldı.

Malezya hükümetinin ‘1MDB’ye para toplarken yatırımcıları aldattığı gerekçesiyle dava açtığı yatırım bankası Goldman Sachs yönetimi de Rezak da iddiaları reddediyor.

Ülkesinde başbakanken ‘aklanan’ Rezak, 2018 yılındaki seçimlerde ağır bir yenilgiye uğradı. Yeni hükümet, yolsuzluk iddialarını yeniden gündeme getirerek hukuki süreç başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı 1MDB fonundan 2009-2014 yılları arasında toplam 4,5 milyar doların zimmete geçirildiğini tahmin ediyor. 

Fon aralarında Singapur ve İsviçre’nin de yer aldığı en az altı ülkede para aklama ve rüşvet iddialarıyla soruşturma altında.
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