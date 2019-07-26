Malezya'dan kaçırılan eğitimciyi mahkum etmek için resmen suç uyduruldu

Malezya’dan Mayıs 2017 tarihinde Türkiye’ye iade edilen eğitimci İsmet Özçelik’in davasında karar açıklandı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükümde Özçelik terör örgütüne üyelik ve propaganda suçlarından 10 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme kararı verirken İsmet Özçelik için daha önce hazırlanan iddianamede yer almayan delilleri gerekçe gösterdi. Ayrıca Özçelik’in son savunması bile beklenilmeden karar yazılmaya başlanarak mahkeme tarafından hukuk çiğnendi.





Kronos'ta Özçelik'n oğlu Suat Özçelik tarafından hazırlanan haberde İsmet Özçelik mayıs 2017’de hukuksuz şekilde Malezya'dan Türkiye’ye getirilmişti. 26 ay süren yargılamanın sonucunda Gülen hareketine ait dernek, okul ve kurumlarda çalışmak suç olarak gösterildi. Özçelik hakkında verilen karardaki suçlamalar kısaca şöyle;





''Kimse yok mu derneği sekreterliği, dernek kurucusu olma yöneticilik yapma, Mevlana üniversitesinin kurucu vakfında yönetim kurulu üyeliği, dernek üyeliği, Hizmet Hareketi'ne ait kurumlarda çalışma'' Bu kurumlarda çalışmanın suç olmadığı bilinirken hukuk kaideleri de yok sayıldı.





Ayrıca Özcelik’in 2015 nisan ayından aralık ayına kadar olan sürede Hizmet Hareketine yakın gazete, dergi ve televizyon yayınlarından facebook üzerinden paylaşım yapması da mahkemece suç sayıldı. Mahkeme Fethullah Gülen’in konuşmaları, gazete dergi ve televizyon logolarının bulunduğu paylaşımları terör propagandası kapsamında değerlendirdi.





Bunun yanı sıra bu dile getirilen suçlamaların hiçbirisi İsmet Özçelik ve avukatının eline savunma için ulaştırılan iddianamede yer almıyor. Yani avukat ve Özcelik ilk defa bu suçlamaları karar duruşmasında duydular. Ve kendilerine savunma hakkı dahi verilmeden karar yazıldı.





Özçelik ve avukatına ulaştırılan ilk iddianamede yer alan suçlamalar daha önceki duruşmalarda düşmüştü. Bylock, Bank Asya ve tanık ifadeleri gibi suçlamalar Özçelik ve avukatı tarafında kanıtlanarak düşürülmüştü. Ancak mahkeme Özçelik hakkında adeta yeniden yazdığı bir iddianame ile Özçelik’i mahkum etti. Mahkemede avukat yeni suçlamalara karşı savunma için ek süre istedi. Ancak mahkeme bunu dinlemeden kararı açıkladı. Kararda Özçelik’in tamamen hukuki bir şekilde çalıştığı kurumlardaki faaliyetleri “örgütsel faaliyet” sayıldı.





İsmet Özçelik’in 2012’den 2015’e kadar fahri olarak gerçekleştirdiği Konya rehberlik faaliyetleri de terör faaliyeti olarak sayıldı. Ailesi bu rehberlik kapsamında Türkiye devletinin kendisine yönlendirdiği misafirleri de gezdirdiğini dile getirerek “Bu madem bir terör faaliyeti devlet de bu faaliyete destek vermiş o zaman.” diye tepki gösterdi.





İddianamede eğitimcinin resmi yolla yurt dışına Atatürk havalimanı üzerinden çıkmış olması da kaçmak olarak nitelendirildi.



