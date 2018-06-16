Samanyolu Haber /Dünya / Malezya'da eski Başbakan Rezak için 'paraları sömürmüş' ifadesi /16 Haziran 2018 10:27

Malezya'da eski Başbakan Rezak için 'paraları sömürmüş' ifadesi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasına ilişkin, "Eski Başbakan Necip Rezak, tüm bütçeyi sömürdü" değerlendirmesini yaptı.

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Free Malaysia Today internet sitesinde yer alan habere göre, Mahathir, soruşturma kapsamında elde edilen sonuçların tahmin ettiklerinden bile kötü olduğunu belirterek, "Eski Başbakan Necip ve yönetimi tüm bütçeyi sömürmüş ve şimdi de o sömürdükleri paraları yok ettiler" ifadelerini kullandı.

Mahathir, Necip'in adının geçtiği "1MDB" soruşturmasında Necip ve eşinin yargılanması için kuvvetli delillerinin olduğunu ancak bunun için biraz daha zaman gerektiğini kaydetti.

1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

EVLERDE 28.6 MİLYON DOLAR NAKİT PARA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmış, Necip'in evlerine operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda 284 kutuya el konulmuş 28.6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatler ele geçirilmişti.
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