Malezya'da büyük operasyon: 900 kişinin banka hesabı donduruldu

Free Malaysia Today gazetesinde yer alan habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), Necip'in de adının geçtiği '1Malaysia Development Bhd-(1MDB)' yolsuzluk soruşturması kapsamında, ülkenin en büyük siyasi partisi UMNO'nun üyeleri başta olmak üzere 900'den fazla kişiye ait banka hesaplarının dondurulmasına karar verdi.







'BU PARALARIN DEVLETE GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUZ'





Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararın yapılması gereken bir işlem olduğunu belirterek, "UMNO'nun sahip olduğu yüz milyonlarca doların nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Eğer bu paralar 1MDB adlı yatırım şirketinden geliyorsa, bu paraların devlete geri dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Mahathir, banka hesaplarının dondurulma süresinin MACC'in çalışmalarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi.





HALK ÜLKE BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN BİR AYDA 33 MİLYON DOLAR TOPLADI





Öte yandan Malezya hükümetinin, ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören 'Ümit Fonu'nu faaliyete geçirmesiyle bir ayda 33 milyon dolar toplandı. Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.



Malezya halkı, bir ay önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.





REZAK DÖNEMİNDEN KALAN 252 MİLYAR DOLAR BORÇ





Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.



Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.





'Ümit Fonu'nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yapılan genel seçimleri kazanarak, göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.





ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI





Bağımsızlığını ilan ettiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO'nun eski Genel Başkanı Necip, geçen ay yapılan seçimleri kaybetmişti.





Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirilen 1MDB'de adı geçen Necip'in evlerinde arama yapılmış, ele geçirilen nakit para, mücevher ve lüks çantaların değerinin, 224 ila 273 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.





"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.





'SUUDİ KRALİYET AİLESİNİN KİŞİSEL BAĞIŞI' İDDİASI





Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların, Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.





Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.





sputnik