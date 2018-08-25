Samanyolu Haber /Dünya / Malezya'da 250 milyon dolarlık şaibeli yat satılıyor /25 Ağustos 2018 00:17

Malezya'da 250 milyon dolarlık şaibeli yat satılıyor

Malezya'da bir mahkeme, eski Başbakan Necip Rezak'ın kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan lüks yatın satılmasını onayladı.

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Başkent Kuala Lumpur'daki Admiralt Mahkemesi, Necip'inde adı geçtiği yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen şubatta Endonezya'da el konulan lüks yatın satılması yönünde karar verdi.

250 milyon dolar değerindeki yatın satılmasının onaylandığı duruşma sonrası açıklama yapan avukat Ong Chee Kwan, "Söz konusu davada yatın sahibi kimse dinlemeye gerek yok. Bu şu aşamada hiçbir şeyi değiştirmez. Yatın sahibi olduğunu iddia eden bir kişi varsa mahkeme tarihine kadar ortaya çıkmalıydı" ifadesini kullandı.

Başkan Mahathir Muhammed, lüks yatın, yolsuzlukla elde edilmediğinin kanıtlanması durumunda geri verilebileceğini açıklamıştı. Endonezyalı yetkililer, lüks yata yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen şubat ayında el koymuş, 6 Ağustos'ta Malezya'ya iade etmişti. Mahathir, mayıs ayında kazandığı seçimlerden sonra ülkede yolsuzlukla elde edilen mallara ve paralara el konularak devlet hazinesine aktarılacağını açıklamıştı.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd" (1MDB) soruşturması kapsamında geçen ay gözaltına alınan eski Başbakan Necip Rezak çıkarıldığı mahkemece, 1 milyon ringitlik (1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılmıştı. Necip hakkındaki bir sonraki duruşma, 18 Şubat 2019'a ertelenmişti.
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