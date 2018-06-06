Samanyolu Haber /Dünya / Malezya durulmuyor... Şimdi de Merkez Bankası başkanı /06 Haziran 2018 10:34

Malezya durulmuyor... Şimdi de Merkez Bankası başkanı

Malezya Merkez Bankası (BNM) Başkanı Muhammad İbrahim, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e istifa mektubunu sundu.

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Bernama Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Mahathir, yaptığı açıklamada, Muhammed'in istifa talebini doğruladı. Mahathir, "Kendisi bize istifa mektubunu iletmiştir ancak henüz karar vermiş değiliz" dedi. İstifa mektubunun kabul olması için Kral Sultan Muhammed tarafından onaylaması gerekiyor.

Merkez Bankası'nın 8. başkanı olan Muhammed 2016'da göreve gelmişti. Başbakan Mahathir'in 9 Mayısta gerçekleşen genel seçimleri kazanmasıyla Başsavcı Muhammed Apandi Ali ve Yolsuzluk Mücadele Komisyonu Başkanı Dzulkifli Ahmet de istifa etmişti.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın adının geçtiği '1MalaysiaDevelopment Bhd' (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında Rezak'ı temize çıkartan Apandi'nin istifası dün onaylanmış, göreve Hint asıllı Tommy Thomas getirilmişti.

Ülkede 2009'dan bu yana başbakanlık görevinde bulunan, Malezya'nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıldır iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Rezak'ın kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.
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