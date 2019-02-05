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Malatya'da deprem!
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Malatya'da deprem!
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05 Şubat 2019 08:54
Malatya'da deprem!
Sabah saatlerinde Malatya'da merkez üssü Hekimhan olan bir deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Malatya Hekimhan olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem çevre illerde de hissedildi
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