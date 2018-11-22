Malatya'da büyük kaza: 7 ölü, 15 yaralı

Midibüs Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı ve devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.







Kaza yapan midibüste İstanbul’dan Malatya’ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.





Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.