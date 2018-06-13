Samanyolu Haber /Dünya / Makedonya'nın yeni ismi belli oldu /13 Haziran 2018 14:12

Makedonya'nın yeni ismi belli oldu

Atina ve Üsküp yönetimi arasında ilk günden bu yana hep siyasi tartışması konusu olan Makedonya’nın yeni ismi üzerine anlaşma sağlandı.

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Makedonya ve Yunanistan başbakanları, 25 yıl sonra varılan uzlaşmayı kendi kamuoylarına duyurdu. Buna göre Birleşmiş Milletler’e “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya” (FYROM) şeklinde kayıtlı olan ülkenin adı, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişecek.

TARİHİ, EŞİT ÇÖZÜM

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, anlaşma için ‘tarihi ve eşitlikçi’ değerlendirmesinde bulundu. ‘’Makedonya’nın kimliğini koruyacağız ve artık daha ileriye gideceğiz.’’ diyen Zaev, NATO üyeliği için engel kalmadığını vurguladı.

DİPLOMATİK BAŞARI

Makedon mevkidaşını teyid eden Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ise anlaşmayı ‘’diplomatik başarı’’ olarak niteledi. Çipras, “Dayanışma, dostluk, işbirliği, refah ve karşılıklı büyüme için bu anlaşma yeni bir pencere açacaktır.” dedi.

İsim değişikliğine dair anlaşma hafta sonu imzalanacak. İmzanın nerede atılacağı henüz kesinleşmedi.

Anlaşma Makedonya parlamentosundan geçtikten sonra eylül ayında halk oyuna sunulacak.

YUNANİSTAN, ‘MAKEDONYA’ İSMİNİ KABUL ETMEDİ

Üsküp, kendi ülkesinin adını Makedonya diye tanımlarken, AB üyesi Yunanistan aynı isimde kendi topraklarını da içine alan bir bölge olduğunu, bu ismi kabul edemeyeceğini belirtip komşu ülkeyi Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya’sı olarak tanımıştı.

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra kurulan Makedonya’nın, Makedon tarihi ile alakası olmadığını söyleyerek eleştiride bulunmuştu.

Yunanistan yine aynı gerekçe ile Makedonya’nın NATO ve AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmişti.

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