Samanyolu Haber /Dünya / Makedonya'nın NATO'ya katılım tarihi belli oldu /02 Şubat 2019 14:54

Makedonya'nın NATO'ya katılım tarihi belli oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, '6 Şubat'ta tarih yazacağız. NATO, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü imzalayacak' açıklamasında bulundu.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un katılımıyla ülkenin üyelik sürecinde son aşama olan katılım protokolünün 6 Şubat'ta Brüksel'deki NATO karargahında imzalanacağını açıkladı.

Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu süreç zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.

Diğer yandan, Makedonya'nın isim değişikliğine dair Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'na göre, Atina'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak. NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.
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