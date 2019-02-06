Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalandı





Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu aşan Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.





NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı, ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu.





Stoltenberg, tüm daimi temsilcilerin protokolü imzalamak için kullandığı kalemi Dimitrov'a hediye etti.





Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.





Bu süre zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.





Diğer yandan, Makedonya'nın isim değişikliğine dair Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'na göre, Atina'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak.





NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.





"TARİHİ AN"





Stoltenberg, tören öncesinde yaptığı konuşmada, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik." ifadelerini kullandı.





Dimitrov ise Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a isim sorununun çözülmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.