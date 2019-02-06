Samanyolu Haber /Gündem / Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalandı /06 Şubat 2019 14:02

Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalandı

Üsküp yönetimi, NATO'nun 30. üyesi olmak için NATO'ya katılım protokolünü imzaladı

SHABER3.COM


Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu aşan Makedonya, NATO'ya katılım protokolünü imzaladı.

NATO'nun Brüksel'de bulunan merkez karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı, ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu. 

Stoltenberg, tüm daimi temsilcilerin protokolü imzalamak için kullandığı kalemi Dimitrov'a hediye etti. 

Makedonya'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor. 

Bu süre zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak. 

Diğer yandan, Makedonya'nın isim değişikliğine dair Yunanistan'la imzaladığı Prespa Anlaşması'na göre, Atina'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak. 

NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi'nde Makedonya'ya üyelik daveti göndermişti.

"TARİHİ AN" 

Stoltenberg, tören öncesinde yaptığı konuşmada, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik." ifadelerini kullandı. 

Dimitrov ise Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a isim sorununun çözülmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolü imzalandı Sonraki Haber >>

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı

110 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:00