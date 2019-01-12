Samanyolu Haber /Dünya / Makedonya Meclisi ülkenin ismini değiştirdi /12 Ocak 2019 01:46

Makedonya Meclisi ülkenin ismini değiştirdi

Makedonya, Yunanistan ile yaptığı anlaşma kapsamında ülkenin NATO ve Avrupa Birliği’ne katılmasını sağlayacak olan isim değişikliği yasasını onayladı. Parlamento Makedonya’nın ismini “Kuzey Makedonya” olarak değiştirilmesi kararını aldı.

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Zaman Makedonya’da yer alan habere göre, Makedonya Parlamentosu, ülkenin adını Kuzey Makedonya olarak değiştiren anayasa değişikliğini onayladı. Tasarının kabulü için alt sınırın bir oyla aşıldığı değişiklikle, ülkenin NATO ve AB’ya üyelik süreci önündeki engel kalkmış oldu.

Parlamentonun dün öğleden sonraki birleşiminde, anasaya değişikliğinin kabul edilebilmesi için gereken 80 oy barajı aşıldı. 120 sandalyeli mecliste, ülkenin adını Kuzey Makedonya olarak değiştiren yasa tasarısı 81 oyla kabul edildi. Parlamentoda 67 sandalyeye sahip hükümete, muhalefet kanadından verilen destek tasarının geçmesinde önemli rol oynadı.

ÇEYREK ASIRLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yunanistan, kendi sınırları içinde ‘Makedonya’ isminde bir bölge bulunduğu gerekçesiyle, 30 yıla yakın süredir Makedonya Cumhuriyeti’nin ismini tanımıyordu. Bu veto nedeniyle Makedonya, NATO ve AB üyesi olamıyordu. İki ülke arasında geçen yıl 17 Haziran’da imzalanan Prespa anlaşmasına göre, Kuzey Makedonya ismi hayata geçirildiği takdirde, Yunanistan veto uygulamasından vazgeçecekti. 

REFERANDUM BAŞARISIZ OLDU

Prespa anlaşması, ilk olarak 30 Eylül’deki referandumla Makedonya halkına soruldu. Sandıklardan % 91 oranında ‘evet’ çıkmasına rağmen, katılım yüzde 50’nin altında kaldığı için (%36), halk oylaması başarısız sayılmıştı. İsim sorununa çözüm olarak, parlamentoda yapılacak anayasa değişikliği kalmıştı. 

Zorlu süreçte Başbakan Zoran Zaev’in kararlı tavrı etkili oldu. Muhalefetteki partilerin yoğu itirazlarına rağmen, AB ve NATO hedeflerinde hükümete ayak bağı olan sorun çözülmüş oldu.

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