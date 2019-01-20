Makedonya isim değişikliği anlaşması Yunanistan'da protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da on binlerce kişi Üsküp ile Atina arasında varılan Makedonya’nın isim değişikliğine ilişkin anlaşmayı protesto amacıyla sokağa döküldü. Yunan bayrakları taşıyan protestocular “Makedonya Yunanistan'dır” sloganları attı.





Çok sayıda kişinin özellikle Yunanistan'ın kuzeyinden gösterilere katılmak üzere otobüslerle Atina'ya geldiği belirtildi. Gösteriyi organize edenler eylemlere katılanların sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu belirtirken, Yunan polisi 2 bin polis memurunun görev yaptığı gösterilerde eylemci sayısını 60 bin olarak açıkladı.





Yunan medyası, maskeli bazı aşırı sağcı göstericilerin meclise girmeye çalışırken polisle karşı karşıya geldiğini, çeşitli cisimler fırlatan göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini bildirdi. Çatışmalarda dokuz polis memurunun yaralandığı açıklandı.





Makedonya isminin komşu ülke tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasının eski Yunan mirasının gaspı ve Yunan topraklarında hak iddiası anlamına geldiğini savunan göstericiler, anlaşmaya karşı çıkıyor.





