Makedonya AB ve NATO üyeliği için isim değiştiriyor

Kontra televizyonuna açıklamalarda bulunan Kocias, Yunanistan ve Makedonya liderlerinin yarınki telefon görüşmesinde müzakereleri tamamlaması durumunda Zaev'in yaptığı seçimin yarın belli olabileceğini söyledi.







Yunanistan Başbakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'in bugünkü telefon görüşmesinde, yarın sabah gerçekleştirecekleri yeni telefon görüşmesinde müzakereleri tamamlama konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.





Bugünkü telefon görüşmesinin eski sorunun çözümü yönünde ‘belirleyici adım' olduğunu kaydeden Kocias, "Bu kararın Yunanistan'ın çıkarına olduğuna inanıyoruz. Anlaşma her iki ülkenin yararına olacak" dedi.





İSİM SORUNU





Türkiye dahil 142 ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.





Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.





Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.





Makedonya'nın, Avrupa ekseninde kalmasını isteyen başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, sorunun çözüme kavuşmasını destekliyor.