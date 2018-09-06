Makam aracı saltanatıyla ilgili bu yıl da aynı sözler...

Her sene maliye bakanlarının açıkladığı ancak fiiliyatta uygulanmayan makam aracı saltanatını bitirecek genelgelerden biri daha yayınlandı.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterlerini istedi. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceğine dair beyanda bulunulurken nasıl bir çözüm yolu uygulanacağı bilinmiyor.





Hürriyet'te yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın imzasıyla gönderilen yazıda kamu kuruluşlarının 14 Eylül tarihine kadar acil olarak listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak. Albayrak’ın bütçede başlattığı tasarruf hamlesini 2019 yılında artırarak devam edeceklerini açıklamasının ardından, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de araç sayılarının azaltılacağı vurgulandı. Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu hale getirilecek.





10 BİN TAŞIT VAR







2018 yılı bütçe gerekçesine göre belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. Bunlardan 98 bin 852’si genel idare, 7 bin 77’si özel bütçeli, 4 bin 115’i yükseköğretim kurumları 87’si de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait.





DAVUTOĞLU: TASARRUF YAPILACAK





Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 30 Eylül 2014'te kamuda israf yaşandığını ve kiralık araçlara üst sınır konulmasını istemişti.







MEHMET ŞİMŞEK: ÇEREZ PARASI DEĞİL





Eski Bakan Mehmet Şimşek, 22 Mayıs 2015'te 'devletin araçlarına harcanan para, Türkiye’nin milli gelirinde çerez parası bile değil.' dedi







YILDIRIM: TASARRUF SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUM





4 Temmuz 2016'da çalışanların ücreti ve yatırımlar hariç kamuda tasarruf seferberliği başlatacaklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım gider kalemlerinin en büyüklerinden araç ve yakıt masraflarını düşüreceklerini söylemişti.







YILDIRIM: YENİ ARAÇ ALINMAYACAK

Eski Başbakan Binali Yıldırım 17 Ekim 2017'de, 2018'de kamuda tasarruf yapılacağını ve yeni araba alınmayacağını açıkladı.





