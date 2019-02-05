Mahmud Esad Coşan Hocaefendi dualarla anıldı

Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı. Avustralya’da 4 Şubat 2001 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Esad Coşan Hocaefendi, tasavvuf, ilim ve dava insanıydı.





Mahmud Esad Coşan, 1938 yılında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde doğdu. Babası Halil Necâti Efendi, annesi ise Şâdiye Hanım’dır. İstanbul’a taşınan Esad Coşan Hocaefendi ilkokuldan sonra Vefa Lisesi’ni bitirdi. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü’nü bitirdi. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne asistan olarak giren Coşan, sırayla doktor, doçent ve profesörlük unvanlarını aldı. MehmedZâhidKotku Hazretleri’nin sohbetlerine devam eden Halil Necati Efendi oğlu Esad Coşan Hocaefendi’yi de ilim ehlinin sohbet halkasına kattı. MehmedZahidKotku hazretlerinin yakın ilgi ve muhabbetine muhatap olan Esad Efendi daha sonra onun damadı oldu. 1980 yılında M. Zahit Kotku’nun vefatından sonra da ilim ve irşad görevinin başına geçti. İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da hadis ve fıkıh enstitüleri açtırdı. Doğu dillerinden Arapça ve Farsçayı, Batı dillerinden Almanca ve İngilizceyi bilmekteydi. Üniversitede yüzlerce öğrenci yetiştiren Esad Coşan Hocaefendi 1987 yılında emekli oldu.





4 Şubat 2001 tarihinde, damadı Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel ile bir cami açılışı yapmak için Grifit şehrine giderken, Avustralya’da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.