Mahkemeden tokat gibi cevap: Tarım arazisinde deponun ne işi var?

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 1’inci sınıf tarım arazisi üzerine “ Lojistik Köy ” ismi verilen depoların kurulmasına iki mahkeme “dur” dedi. Mahkeme kararları sonrasında Avrupa Birliği’nin proje için verdiği hibeyi geri isteyebileceği belirtiliyor.





Köylülerin açtığı davada iptal kararı çıkmasının ardından Ziraat Mühendisleri Odası'nın açtığı dava da sonuçlandı.





HEM ULAŞIM AĞLARINA UZAK HEM LOJİSTİK MERKEZİ!





Mahkeme, inşaatın 1’inci sınıf tarım arazisine yapıldığını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, “Lojistik Köy” için önerilen alternatif yerlerin değerlendirilmediğini, merkezin ulaşım ağlarına uzak olduğunu vurguladı.





Mahkeme, projenin ilerleyen yıllarda genişleme ihtimaline dikkat çekerek merkezin çevresinde yer alan 1’inci sınıf tarım arazileri ve meraların zarar göreceğinin altını çizdi.





TOSUN: BAŞINDAN BERİ “YANLIŞ YAPIYORSUNUZ” DEDİK





“Tarım arazisine lojistik tesisi kurulamaz.” diyerek davayı açan Ziraat Mühendisleri Odası 12’nci Dönem Şube Başkanı Hayati Tosun, mahkemenin akla ve vicdana yönelik karar verdiğini belirtti.





Tosun, kararın uygulanması için Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na yazılı müracaat ettiklerini belirterek, “Hukuksuz adımlar atıldı, hukuk kararları uygulanmadı. Biz en başından bu yana yatırımın yanlış yere yapıldığını dile getiriyorduk.” diye konuştu.





“MAHKEME HAKLILIĞIMIZI TESCİL ETTİ”





Davaya müdahil olan Serkan Lay, Sözcü'ye verdiği mülakatta projenin iptaline dair ikinci bir karar daha çıktığını vurguladı.





Lay, “Biz projenin tarım arazileri üzerine yapılmasına karşı çıktık. Tarım arazileri bizim geleceğimiz. Şimdi mahkeme haklılığımızı tescil etti. Kararın uygulanmasını bekliyoruz.” dedi.













AB VERDİĞİ DESTEĞİ GERİ İSTEYEBİLİR





Merkez için 50 milyon euro (375 milyon lira) harcanırken, projede AB’nin verdiği hibe de kullanıldı.





Yürütmeyi durdurma kararı veren mahkemeler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na kararın uygulanması için yazılı gönderdi.





Hukukçular, AB’nin mahkeme kararlarının kesinleşmesinden sonra Lojistik Köy için verilen desteği geri almak için tazminat davası açabileceğini dile getirdi.





İKİ BELEDİYE BAŞKANI DA AKP'Lİ

Lojistik Köy 700 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. 80 bin metrekaresi kapalı alandan oluşuyor.





Tekkeköy ilçesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Merkez Sanayi Bölgesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekkeköy Belediyesi işbirliği ile 2015 yılında temele ilk harç konulmuştu.





Tarım arazisi üzerine inşa edildiğine dair itirazları dikkate almayan ve projeyi onaylayan her iki belediyenin başında Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) isimler bulunuyor.









Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar





Hasan Togar, 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde yüzde 54 oy alarak Tekkeköy belediye başkanlığına seçilmişti. Togar 30 Mart’ta yapılacak seçimde yine AKP’den aday.





Projede imzası bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran 2018 Milletvekilliği Seçimi'nde AKP'den milletvekili olarak seçildi.



