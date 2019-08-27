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Mahkemeden Galatasaray kararı
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27 Ağustos 2019 13:34
Mahkemeden Galatasaray kararı
12. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun ihtiyati tedbir talebini kabul etti.
SHABER3.COM
Galatasaray’ın 23 Mart’taki tartışmalı mali genel kuruluyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 12. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, son verdiği kararla Sarı-Kırmızılı takımın yönetim kurulunun tebir talebinin kabulüne hükmetti.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
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