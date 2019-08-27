Samanyolu Haber /Spor / Mahkemeden Galatasaray kararı /27 Ağustos 2019 13:34

Mahkemeden Galatasaray kararı

12. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

SHABER3.COM

Galatasaray’ın 23 Mart’taki tartışmalı mali genel kuruluyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 12. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, son verdiği kararla Sarı-Kırmızılı takımın yönetim kurulunun tebir talebinin kabulüne hükmetti.
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